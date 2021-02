Jacuipense tem surto de covid e jogo contra Juazeirense é adiado

O jogo entre Jacuipense e Juazeirense, pela 3ª rodada do Campeonato Baiano, foi adiado pela Federação Bahiana de Futebol (FBF). A partida aconteceria neste domingo (28), às 16h, em Pituaçu, mas será remarcada. O motivo é o alto número de jogadores no elenco do Leão do Sisal infectados com o coronavírus.

"Informamos que o Jacuipense foi acometido por um surto de covid-19 e, em razão do elevado número de atletas contaminados, restou impossibilitada a participação na partida diante da Juazeirense. A agremiação deixou de possuir o número mínimo de atletas aptos a atuar na rodada 03 do Campeonato Baiano, solicitando assim, junto a FBF, o cancelamento do jogo", informou o Leão do Sisal, em nota.

Segundo o Jacuipense, os jogadores com covid-19 já estão em isolamento e foram medicados. "Vivemos um momento muito delicado e alertamos a todos sobre a fundamental importância da conscientização sobre as medidas de combate ao coronavírus. Vamos nos cuidar".

A FBF também emitiu comunicado oficial e confirmou a suspensão do duelo. "A Federação Bahiana de Futebol comunica, por meio da RDI-04/21, o adiamento do jogo Jacuipense x Juazeirense, que seria realizado no próximo domingo (28), pela 3ª rodada do Baianão 2021. A decisão foi tomada após a confirmação de um surto de covid-19 no elenco do Leão do Sisal. O clube ficou sem o número mínimo de jogadores, estabelecido pelo Regulamento da competição, para a realização de uma partida".

Segundo a federação, o duelo será reprogramado de acordo com a disponibilidade de datas no calendário oficial, "respeitando o limite da 1ª fase da competição e preservando o seu prosseguimento".

Em nota, a Juazeirense lamentou a suspensão da partida a dois dias de sua realização. Segundo o clube, a delegação já estava perto de Salvador e terá que arcar com os custos da viagem, além de exames de coronavírus.

"Como o fato só foi comunicado hoje (26) e a Juazerense já estava bem próxima à capital baiana, sobrou para o Cancão o prejuízo das despesas de uma viagem, como locação de ônibus, alimentação entre outras, incluindo, os custos dos testes de Covid-19 exigidos pela Federação antes de cada partida de futebol, que passam dos R$ 7 mil", informou.

A Juazeirense é a atual líder do Campeonato Baiano, com seis pontos após as vitórias sobre o Bahia e o Fluminense de Feira, ambas por 2x1. Já o Jacuipense é o 6º colocado, com dois pontos. O Leão do Sisal estreou com empate em 0x0 com o Bahia de Feira e também ficou no 0x0 com o Unirb.

Esse é o segundo jogo do estadual adiado por surto de covid-19 em uma das equipes. O primeiro foi Vitória x Vitória da Conquista, pela 2ª rodada do Baianão. A partida aconteceria no último dia 20, mas foi suspensa já que o Bode teve 13 atletas que testaram positivo para o coronavírus. Com isso, restariam apenas 12 disponíveis, um número também menor que o estabelecido pelo regulamento.