Jacuipense vence em casa e conquista vaga inédita na Série C

O Esporte Clube Jacuipense viveu neste domingo (21) o dia mais importante da sua história. A equipe de Riachão do Jacuípe, no Nordeste baiano, vai disputar pela primeira vez a Série C do Campeonato Brasileiro em 2020.

A vaga inédita na terceira divisão nacional saiu após a vitória por 1x0 sobre o Floresta, do Ceará, no Estádio Eliel Martins, em Riachão. No jogo de ida das quartas de final da Série D, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, as equipes tinham empatado em 2x2.

O gol que garantiu o acesso aconteceu aos 29 minutos do segundo tempo com o garoto Popó. Ele havia entrado ainda no primeiro tempo na vaga do artilheiro Marcelo Nicácio, substituído com dor numa panturrilha.

O Estádio Eliel Martins fez toda a diferença na campanha. O Jacuipense teve 100% de aproveitamento nas partidas em casa. Bateu ASA-AL, Vitória de Santo Antão-PE e Campinense-PB na primeira fase. Já no mata-mata o Leão venceu em Riachão o Central-PE, América-RN e o Floresta-CE.

Já com o acesso garantido, a Série D continua para o Jacuipense. Nas semifinais a equipe baiana enfrentará Itabaiana-SE, Manaus-AM ou o vencedor do duelo Juazeirense e Brusque-SC.

O Jacuipense foi fundado em 21 de abril de 1965. Os bons momentos, no entanto, só vieram a partir de 2011, quando o clube iniciou parceria com um grupo de empresários. Em 2012, conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Baiano como vice-campeão da Segundona.

Este é o segundo acesso de um time baiano da Série D para a Série C. Em 2017 a Juazeirense foi a primeira equipe a alcançar tal feito ao bater o América-RN nas quartas de final.