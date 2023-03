Jacuipense vence Juazeirense por 3x0 e pega o Bahia na final do Baianão

A final do Campeonato Baiano 2023 será disputada entre o Bahia e o Jacuipense. Um dia depois do Esquadrão confirmar sua vaga na decisão, ao golear o Itabuna, o Leão do Sisal carimbou o passaporte neste domingo (19). O time, que já havia derrotado a Juazeirense por 1x0 na ida, voltou a vencer, dessa vez por 3x0, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuípe.

Thiaguinho abriu o placar aos 23 minutos do primeiro tempo. O jogador fez uma bela cobrança de falta, no ângulo, sem dar chances ao goleiro Gleibson.

O Cancão de Fogo, que precisava reverter o agregado, ficou em situação ainda mais complicada aos 27 minutos da etapa final: Dadinha recebeu cartão amarelo, Jamerson se irritou com o árbitro e acabou sendo expulso na confusão.

Com um homem a mais, o Jacuipense ampliou aos 36. Após cruzamento pela esquerda, Flávio ficou com a sobra e chutou, para a defesa de Gleibson. Mas o goleiro deu rebote e Welder não perdoou: 2x0. Nos acréscimos, ainda deu tempo de mais um. E foi um golaço, com um chute de fora da área de Raphinha, aos 47 do segundo tempo. Assim, o Jacuipense segue vivo em busca do seu primeiro título do Baianão.

As partidas da final estão programadas para os dias 2 e 9 de abril. Mas é possível que os jogos sejam antecipados para o próximo domingo (26) e 2 de abril, já que o Esquadrão está eliminado da Copa do Nordeste. O tricolor, aliás, terá a vantagem de decidir o título em casa, por ter a melhor campanha no geral. Com isso, a ida deve ser no Valfredão.