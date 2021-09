Jacuipense vence o Altos, mas é rebaixado para a Série D

O Jacuipense está rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado (25), a Jacupa até venceu o Altos, por 3x2, no Barradão, mas não conseguiu ultrapassar o Floresta e teve a queda sacramentada.

O Leão do Sisal chegou na última rodada da primeira fase da Série C precisando torcer pela derrota do Floresta para o Ferroviário, no Ceará, e vencer o Altos de goleada para tirar a diferença de seis gols de saldo.

Ainda no primeiro tempo, Jeam e Bambam colocaram o time baiano em vantagem. Mas Juninho Arcanjo, aos 35 minutos da primeira etapa, e Betinho, com apenas um minuto do segundo tempo, deixaram tudo igual.

A Jacupa voltou a ficar em vantagem aos 26 minutos. Bruninho anotou o gol que deu o triunfo por 3x2. Mesmo assim, o resultado não foi suficiente já que além do saldo de gols, no Ceará o Floresta venceu o Ferroviário por 1x0.

O Jacuipense encerrou a primeira fase com 19 pontos, na nona colocação entre as dez equipes do grupo A. O time conquistou três vitórias, 10 empates e sofreu seis derrotas em 19 jogos.

O Leão se despede da Série C do Brasileirão depois de dois anos. O time conseguiu o acesso na temporada 2019 e conseguiu se manter no ano passado.