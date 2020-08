Jacuipense vence o primeiro jogo pela Série C

O Jacuipense conseguiu se recuperar da derrota de 2x1 sofrida diante do Remo, em sua estreia na Série C. Neste sábado (22), diante do Manaus, no estádio de Pituaçu, a equipe de Riachão do Jacuípe ganhou por 1x0, gol marcado pelo zagueiro Kanu. Com o resultado, o Leão do Sisal, que tem um jogo a menos, pulou para a quinta colocação do Grupo A. O time volta a entrar em campo na próxima sexta-feira (28), quando encara o Botafogo da Paraíba, novamente dentro de casa.

O gol do triunfo saiu aos 3 minutos do segundo tempo. Na cobrança de escanteio perfeita, Danilo Rios mandou para o zagueiro Kanu, ex-Vitória. Ele superou a marcação adversária de Derlan e cabeceou para superar o goleiro Jonathan, que nada pôde fazer.