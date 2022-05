Jacuipense vence o Santa Cruz em casa e se recupera na Série D

O Jacuipense conseguiu uma boa recuperação na Série D do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (15), o Leão do Sisal bateu o Santa Cruz por 2x0, no estádio Walfredão, e assumiu a vice-liderança do grupo 4, com 8 pontos.

O Jacupa pressionou o time pernambucano durante todo o primeiro tempo, mas os gols só saíram na etapa final. Aos oito minutos, Ruan Levine abriu o placar.

Já aos 46 minutos, o centroavante Welder, cobrou pênalti e ampliou o marcador. A partida marcou a estreia do técnico Marcelo Martelotte no comando do Santa Cruz. A Cobra Coral é a vice-lanterna, com quatro pontos.

Bahia de Feira empata

Pelo grupo 6, o Bahia de Feira ficou no empate sem gols com o Pouso Alegre, no estádio Manudão, em Minas Gerais. O Tremendão é o quinto colocado, com seis pontos, fora da zona de classificação.