Jacuipense vence o Vitória da Conquista e segue 100% no Baianão

O Jacuipense segue imparável no Campeonato Baiano. O time venceu mais uma partida na tarde deste sábado (19), se manteve com 100% de aproveitamento em seis jogos disputados e encaminhou a classificação para a próxima fase do estadual. Dessa vez, a 'vítima' foi o Vitória da Conquista, que saiu do Barradão derrotado por 3x1.

Com o resultado, o Leão do Sisal chegou aos 18 pontos e segue na liderança disparada do Baianão. Pode, inclusive, garantir classificação antecipada para a próxima fase ainda no complemento da 6ª rodada, que só terminará no domingo da semana que vem, dia 27.

Já o Vitória da Conquista se mantém na lanterna do estadual, com apenas um ponto nos seis jogos disputados.

O Jacuipense abriu o placar aos 12 minutos do primeiro tempo, quando Welder avançou pela esquerda e bateu cruzado. O zagueiro Tiago Santana acabou desviando e a bola foi contra a própria rede. No fim da etapa, o time ampliou: Jeam recebeu ótimo passe de Evandro dentro da área e balançou a rede. Foi o quarto gol dele no Baianão, artilheiro isolado da competição.

O Vitória da Conquista retornou do intervalo buscando a reação. Aos seis minutos, conseguiu diminuir o placar com gol de cabeça de Jones, em cruzamento de Alex Sandre. Mas a pressão acabou aí. O Leão do Sisal voltou a ficar bem no jogo e, aos 30 minutos, marcou com Henrique, assinalando o 3x1.

O Jacuipense volta a jogar pelo Baianão só no dia 5 de março, quando visita o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, às 16h. O Bode, por sua vez, entra em campo no dia seguinte, às 16h, para receber o Unirb, no Lomanto Júnior.