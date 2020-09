Jacuipense vence Paysandu fora de casa pela Série C; veja os gols

O Jacuipense conseguiu um ótimo resultado fora de casa pela Série C. Na noite desta quarta-feira (9), o Leão do Sisal derrotou o Paysandu por 2x1 no estádio da Curuzu, em Belém, em jogo válido pela quinta rodada do Grupo A. Com o resultado, o time baiano subiu para o quinto lugar, com sete pontos e um jogo a menos.

O primeiro gol saiu aos 12 minutos do 1º tempo. Estreante da noite, o centroavante Dinei foi derrubado por Uchôa na área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Danilo Rios deslocou o goleiro Gabriel Leite.

O empate dos donos da casa aconteceu aos 32 minutos da etapa final, em gol marcado por Uilliam Barros após cobrança de falta de Alex Maranhão. Só que o Jacupa não deixou nem o rival respirar. No minuto seguinte, em contra-ataque rápido, Levi tocou para trás e Thiaguinho marcou o gol do triunfo.

O jogo também ficou marcado pela expulsão de Rafael Bastos, que chegou a partir para cima do árbitro e acabou contido pelos companheiros.

O Jacuipense volta a jogar segunda-feira (14), quando recebe o Ferroviário, às 20h, em Pituaçu. O time cearense lidera o grupo A com 10 pontos.