Jacuipense vence Unirb e volta para a liderança do Baianão

Com gol marcado pelo atacante Welder, o Jacuipense venceu o Unirb na tarde deste domingo (6) e chegou a quarta vitória consecutiva no Campeonato Baiano, mantendo o 100% de aproveitamento na competição.

A partida foi disputada no Estádio Municipal Antônio Figueiredo Carneiro, em Alagoinhas, o Carneirão.

Treinado por Rodrigo Chagas, ex- Vitória, o Leão do Sisal foi superior ao adversário em quase toda a partida. Além das chances criadas pelo atacante Jeam, quem balançou as redes foi Welder, no começo do segundo tempo.

Com 12 pontos conquistados, o Jacuipense mantém dois de vantagem para o Bahia de Feira, que está na segunda colocação, e seis pontos à frente do Bahia, que é o primeiro time fora da zona de classificação no Baianão 2022. O Unirb está em sétimo, com apenas dois pontos.

Na próxima quarta-feira (16), tem um confronto direto contra o Bahia de Feira, jogando no Barradão, que vale a primeira colocação na tabela. Já o Unirb jogará novamente em Alagoinhas, dessa vez contra os donos da casa, o Atlético, nesta quarta (9).