Jacuipense x Bahia: ingressos para duelo pela Copa do Brasil estão à venda 

O Jacuipense iniciou a venda de ingressos para o confronto com o Bahia, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida será nesta quarta-feira (1º), às 21h30, no estádio de Pituaçu. O mando de campo é do time do interior, que optou por realizar o jogo em Salvador.

Os ingressos podem ser comprados do site e da loja física Bora Tickets, localizada no Shopping da Bahia. O setor de arquibancada custa R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). A cadeira custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Os bilhetes de meia-entrada serão vendidos apenas na loja física, mediante a comprovação do benefício.

Por jogar na condição de visitante, o Bahia tem a vantagem do empate para avançar à segunda fase da Copa do Brasil. Quem se classificar vai enfrentar o vencedor da partida entre Camboriú e Manaus.