Jacuipense x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

O campeão do Baianão 2023 começará a ser demitido neste domingo. No estádio Eliel Martins, Jacuipense e Bahia se enfrentam pelo de ida da final do estadual. Maior vencedor do futebol no estado, o Esquadrão mira o 50º título da competição. Sob o comando de Renato Paiva, o tricolor está de volta à decisão depois de dois anos de ausência. Enquanto isso, o Jacupa está apenas na sua segunda final do Campeonato Baiano e ainda tenta o primeiro título. O Leão do Sisal aposta na força da torcida para abrir vantagem no duelo de ida. A volta será no dia 2 de abril, na Fonte Nova. Confira informações sobre a partida.

Transmissão:

Jacuipense x Bahia terá transmissão ao vivo pela TVE, na TV aberta, e na TV Bahêa, no Youtube. A partida começa às 16h.

Prováveis escalações:

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Vinícius Amaral e Eudair; Thiaguinho, Jeam e Welder. Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Kanu, Gabriel Xavier e Marcos Victor; Jacaré, Rezende, Acevedo, Cauly e Chávez; Biel e Everaldo. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida será Marielson Alves Silva. Ele será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Elicarlos Franco Oliveira.