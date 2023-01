Jacuipense x Bahia: veja onde assistir, escalações e arbitragem

A segunda rodada do Campeonato Baiano terá um duelo entre equipes que venceram na estreia. Neste domingo (15), o Jacuipense recebe o Bahia, na Arena Valfredão, em Riachão do Jacuipe. Os donos da casa apostam no apoio da torcida para somar mais três pontos no torneio. Já o Bahia busca a primeira vitória fora de casa e tenta se manter entre os líderes do estadual. Confira as informações sobre a partida.

Transmissão:

Jacuipense x Bahia terá transmissão ao vivo da TVE em TV aberta e no Youtube. A partida começa às 18h30.

Prováveis escalações:

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Radar; Fábio Bahia, Fávio, Joilson e Welder; William e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Borel, Kanu, Raul Gustavo e Matheus Bahia; Rezende (Acevedo), Mugni e Daniel; Caio Vidal, Goulart e Jacaré. Técnico: Renato Paiva.

Arbitragem:

O árbitro da partida é Ricarle Gustavo Gonçalves Batista, auxiliado por Luanderson Lima dos Santos e Ledes José Coutinho Neto.