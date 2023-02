Jacuipense x Bahia: veja onde assistir, escalações, ingressos e arbitragem

Rivais em nível estadual, Bahia e Jacuipense se enfrentarão nesta quarta-feira (1º) por uma competição nacional. No estádio de Pituaçu, as duas equipes medem forças na primeira fase da Copa do Brasil. O duelo é eliminatório. Quem vencer avança para a segunda fase. Visitante, o tricolor tem a vantagem do empate para ficar com a vaga. Esse ano os times se enfrentaram pelo Campeonato Baiano e o Esquadrão levou a melhor. Venceu por 1x0, em Riachão do Jacuipe. Agora, o time do interior quer dar o troco para seguir vivo na Copa do Brasil. Confira informações sobre a partida:

Transmissão:

Jacuipense x Bahia terá transmissão ao vivo pelo SporTV e Premiere. A partida começa às 21h30.

Prováveis escalações:

Jacuipense: Jean, Raphinha, Kanu, Weverton e Eric; Fábio Bahia, Vinícius Amaral, Eudair e Welder; Thiaguinho e Jeam. Técnico: Jonilson Veloso.

Bahia: Marcos Felipe, Cicinho, Marcos Victor, Gabriel Xavier e Matheus Bahia; Rezende, Acevedo e Cauly; Kayky, Everaldo e Biel. Técnico: Renato Paiva.

Ingresso

Os ingressos para a partida estão à venda no site e na loja física Bora Tickets (Shopping da Bahia). Os bilhetes de arquibancada custam R$ 40 (inteira) e R$ (20) meia. A cadeira sai por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Arbitragem:

O árbitro da partida será Wagner do Nascimento Magalhães. Ele será auxiliado por Michael Correia e Daniel Oliveira Alves Pereira (trio do Rio de Janeiro).