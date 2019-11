Jade Barbosa opera o joelho e perde chance de ir a Tóquio-2020

Jade Barbosa acaba de dar adeus ao sonho de participar da Olimpíada de Tóquio, em 2020. Aos 28 anos, a ginasta passou nesta quinta-feira (21) por uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

O tempo estimado de recuperação é de seis a oito meses. Assim, não haveria tempo hábil para recuperar antes do Campeonato Pan-Americano, em maio, último evento classificatório para os Jogos de 2020.

A atleta sofreu a lesão no salto, seu primeiro aparelho no Mundial de ginástica artística de Stuttgart, em outubro. Ainda na Alemanha, recebeu a notícia que teria que passar por uma cirurgia. Para a comissão médica do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), o ideal era esperar um mês para realizar o procedimento. Em 2014, Jade já tinha sido submetida a uma cirurgia no joelho, só que o esquerdo.