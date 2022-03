Jade Picon foi instruída pelo empresário a 'se afastar' de Arthur no BBB 22, diz colunista

Parece que a rivalidade entre Jade Picon e Arthur Aguiar, no BBB 22, não veio naturalmente aos participantes do reality show. De acordo com o colunista Leo Dias, do Metrópoles, fontes da equipe da influenciadora disseram que o empresário dela, Davi Zar, instruiu a modelo a não se aliar ao cantor na casa.

Não só isso, mas teria dito para ela se manter afastada de Aguiar, para evitar que ela saísse queimada do reality.

Acontece que, apesar de Jade já estar confinada para o programa no dia em que foi confirmado o nome do ator, ele já era frequentemente levantado como suspeita de participante no reality.

Ao saber da participação de Arthur, Zar teria dito: “Ah, eu já pedi pra ela (Jade), não se aliar ao Arthur, pra ela não sair queimada.” A estratégia, portanto, foi montada antes de seu isolamento no hotel.

E ela seguiu à risca o plano: transformou Arthur em seu maior adversário do BBB, até contra a vontade do brother, quando o indicou direto ao paredão durante duas semanas seguidas, quando foi líder.