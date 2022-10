Jade Picon se emociona ao ver cena de nascimento de Chiara em 'Travessia'

A influenciadora Jade Picon apareceu pela primeira vez em uma telenovela nesta segunda-feira, dia 10, e se emocionou ao ver a cena do nascimento de sua personagem. Jade interpreta Chiara em Travessia, filha mimada de Guerra, personagem de Humberto Martins.



Nesta segunda, o primeiro episódio revelou que, na verdade, Chiara é filha biológica de Moretti, vivido por Rodrigo Lombardi, e de Débora, interpretada por Grazi Massafera.



Apesar de Grazi ter sido uma das atrizes mais elogiadas na primeira parte, sua personagem morreu logo no primeiro capítulo. A cena que apresentou Chiara mostrou a decisão de Guerra em adotar a bebê e, em seguida, montagens de fotos da influenciadora mais nova ao lado de Humberto.



Nos stories do Instagram, Jade apareceu chorando com a cena da adoção da bebê. "Que fofinho, gente. Chiara nasceu", comemorou. No Twitter, ela publicou uma foto em que estava sentada no chão assistindo à novela. "Ansiosos para ver a Chiara grande amanhã?", questionou aos seguidores.