Jade Picon vira piada ao revelar dotes culinários no Altas Horas: 'Faço salada'

Jade Picon virou chacota na internet após sua participação no programa Altas Horas, na noite deste sábado (27). A atriz e influenciadora, que estava ao lado do humorista Paulo Vieira e da chef Paola Carosella, conversava sobre a sua alimentação restrita quando resolveu revelar que cozinha todos os dias, surpreendendo os convidados.

Ao ser questionada por Serginho Groisman sobre o que ela costuma cozinhar, a ex-BBB respondeu "salada", arrancando gargalhadas da plateia. Paulo Vieira entrou na brincadeira e lembrou de momentos da atriz durante sua participação no BBB 22. Na época, ela virou meme por não saber usar corretamente um espremedor de laranja.

"Eu amo cozinhar. Lá no Big Brother eu fazia um ceviche maravilhoso com o [Pedro] Scooby, com o P.A [Paulo André fazia], uma tapioca. Agora, espremer a laranja não é tanto comigo, mas de resto eu arrasei", brincou a atriz.

Em seguida, Jade revelou que ama cozinhar. "Hoje eu moro sozinha, mas eu cozinho todo dia, eu amo". Paolla se chocou com a afirmação. "Você cozinha todos os dias?", questionou. "Todos os dias, Tudo o que eu cozinho, sou eu que faço", reforçou a atriz.

Serginho Groisman, então, pediu mais detalhes do que ela cozinhava e ela respondeu salada. Após as risadas, ela se defendeu. "Vocês têm que entender que a minha alimentação é diferenciada. Por exemplo, eu não como arroz, não como pizza, não como massa, não como pão…".

"Então como você não come nada, tudo o que você faz é maravilhoso", brincou Paulo Vieira. Jade tentou exemplificar outros alimentos que exigem mais preparo. "Vegetais, peixinho grelhado, entendeu?", pontuou. "Mas é grelhado mesmo ou é naquele negócio que frita sem óleo?", provocou o

humorista. "Air fryer é tudo, né 'amore'? Mas peixe tem que ser na panela. Mas proteína vegana, porque eu como muita coisa vegana, é tudo na air fryer", justificou a ex-BBB.