Jádson diz que gosta de marcar gols e projeta dupla com Gregore

Os dias de pré-temporada no Bahia tem sido de trabalho duro. Na Cidade Tricolor, os atletas tentam driblar o calor e mostrar serviço ao técnico Roger Machado. Principalmente os que estão chegando ao clube agora. É nesse grupo que se se encaixa o volante Jádson.

Recém chegado ao Esquadrão, ele sabe que a concorrência no setor é difícil, mas aposta nas caracterísicas para largar na frente e cravar uma vaga na equipe titular.

"Eu gosto de chegar na frente, embora não marque tantos gols como deveria. Gostar de estra na frente, espero que esse ano as coisas comecem a dar certo e comece a marcar gols também", disse ele ao ser apresentado na tarde desta segunda-feira (13).

Questionado sobre uma possível parceria com Gregore no meio-campo tricolor, Jádson não ficou em cima do muro: "Estou no Bahia para ser útil. Independente se for com Gregore ou com outro jogador, o importante é estar aqui e fazer parte desse projeto. É um projeto grande, de colocar o Bahia de volta no topo do futebol brasileiro. Uma das camisas mais tradicionais de nosso futebol", disse Jádson.

Porto Seguro

Depois de um ano de turbulência no Cruzeiro - o time mineiro foi rebaixado à Série B do Brasileirão -, Jádson viu no Bahia uma espécie de Porto Seguro. Com a meta de deixar o momento ruim para trás, ele afirma que está vivendo um recomeço com a camisa do Esquadrão.

"Foi um ano ruim coletivamente. Mas um rebaixamento nunca é só de um jogador. Clube quando é rebaixado reflete aquilo que vem lá atrás. Futebol não é só o que se vê nas quatro linhas. Quem acompanhou o Cruzeiro viu que foi um ano difícil. Hoje no Bahia é uma oportunidade de dar volta por cima, deixar o ano de 2019 para trás", finalizou o volante.