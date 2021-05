Jael se emociona após jogo em Pituaçu: 'Passa um filme'

Jael comemorou muito no gramado de Pituaçu na tarde deste sábado (1º). Foi do centroavante o gol que garantiu o triunfo do Ceará contra o Bahia, por 1x0, no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. Aos 47 minutos do segundo tempo, ele cobrou falta e garantiu o placar.

Reserva, ele deixou o banco e estufou a rede após cinco minutos em campo. "Eu sou um cara que eu trabalho pra jogar 90 ou um minutos e eu estava aquecendo com a esperança de entrar, nem que fosse um minuto, eu iria dar meu melhor em um minuto. O professor me colocou, eu entrei para dar o meu melhor e fui feliz hoje fazendo gol", afirmou Jael após a partida.

O gol foi marcado em cobrança de falta. O atacante chutou com força, a bola bateu em Óscar Ruiz, que estava na barreira, e tirou o goleiro Matheus Teixeira do lance. "A gente está num processo e a primeira etapa desse processo foi concluída com sucesso, com nosso trabalho, com nosso empenho, mas tem outras etapas ainda. Temos que trabalhar firme, pois tem mais 90 minutos e não tem nada ganho, mas a primeira etapa foi muito boa".

Bahia e Ceará voltam a se enfrentar no último e decisivo jogo da final da Copa do Nordeste no próximo sábado (8), às 16h, no estádio Castelão, em Fortaleza. Se der empate no reencontro, o alvinegro, atual campeão, fica com a taça. Se o Bahia vencer por um gol de diferença, o título será decidido nos pênaltis.

O adversário não é qualquer time para Jael e o gol não foi o primeiro dele no estádio baiano. Jael fez muito sucesso com a camisa do Bahia na campanha de 2010, quando ajudou o tricolor a conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Não à toa, ele se emocionou durante a entrevista concedida após o apito final.

"Antes da partida eu caminhei aqui no estádio, no gramado e foram muitos momentos que eu passei aqui. Eu sou muito grato ao Bahia por tudo que fez por mim. Hoje, eu defendo as cores do Ceará, mas passa um filme", disse em meio a lágrimas.