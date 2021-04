Jair Ventura é demitido do Sport após eliminação na Copa Nordeste

Jair Ventura não é mais o técnico do Sport. O clube anunciou a demissão do treinador nesta segunda-feira (5), dois dias depois de sofrer a goleada para o Ceará, que decretou a eliminação da equipe na Copa do Nordeste. Em comunicado, o clube agradeceu o trabalho do profissional e desejou sorte.

"Jair Ventura deixa o comando rubro-negro. O Clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico, na campanha de permanência da série A, e deseja sorte em sua caminhada", escreveu.

O último jogo de Jair pelo Sport aconteceu no último sábado (3), quando perdeu para o Vovô por 4x0 em casa, na Ilha do Retiro. Com a derrota, o time estacionou nos cinco pontos, a cinco de distância do CSA, que fecha o G4 do Grupo B do Nordestão. Como falta apenas uma rodada a jogar, o Leão pernambucano não tem mais chances de classificação às quartas de final.

O treinador foi contratado em agosto do ano passado e liderou a equipe na campanha que garantiu a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O feito valeu ao comandante uma renovação de contrato em fevereiro. Porém, o Sport terminou eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, após perder para o Juazeirense por 3x2, e da Copa do Nordeste 2021.

Ao longo da passagem, Jair Ventura acumulou 14 vitórias, oito empates e 23 derrotas, entre o Brasileirão 2020, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Pernambucano 2021, com um aproveitamento de 37%.

Após o anúncio da demissão, o treinador publicou no Instagram uma mensagem agradecendo o apoio da torcida ao longo dos sete meses de trabalho.