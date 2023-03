Jam da Nova: um Palco aberto ao improviso para artistas negros, negras e LGBTQIAP+

A Nova Estação (@novaestac4o), Escritório Artístico e Aceleradora Musical em parceria com a Casa do Hip-Hop Bahia lança o projeto Jam da Nova, na quarta (29), a partir das 19h, no Pátio da Casa da Hip Hop (Largo Quincas Berro D’Água, Pelourinho).

A ideia é que o projeto aconteça quinzenalmente e crie um palco aberto ao improviso para promover um espaço de experimentação artístisca e integração entre musicistas e músicos negros e/ou trans. A entrada é gratuita, mas é preciso se inscrever no Sympla.

Nessa primeira edição a Nova Estação começa convidando alguns artistas da música preta local e LGBTQIAP+. Sobem ao palco as cantoras e compositoras Yara (@afroyara_), Laiane (@eusoulaiane_), Nayri (@nayribam), Luana Menezes (@lucanta), e Tulani Masai (@tulanimasai); a instrumentista da Banda Panteras Negras Juli Almeida (@soujulialmeida ) e os cantores e compositores Dandê (@dande.azevedo), Dinaldo (@di.masouz), Dja Luz (@djaluzoficial) e o multi-instrumentista Paulo Santos. A programação acontece até às 22h.

Além dos convidados, o palco estará aberto para interação e apresentação livre de artistas que desejem mostrar seu trabalho musical. Essa é uma das iniciativas que a Nova Estação pretende promover para movimentar a agenda cultural da cena independente soteropolitana, evidenciando artistas negras, negros e LGBTQIAP+.

A Jam da Nova é uma iniciativa da Nova Estação com parceria da Casa do Hip-Hop Bahia e da Ashè Arquiteta, com apoio do IPAC, PELÔ DA BAHIA e Secretaria de Cultura da Bahia.