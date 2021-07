JAM no MAM começa temporada online neste fim de semana

Evento tradicional do Solar do Unhão, a JAM no MAM volta a partir desse sábado (31) em versão online, numa temporada (sem público presencial) que se estende até dezembro desse ano. Serão dez jam sessions transmitidas ao vivo no Youtube da JAM no MAM, canal que conta com registros importantes dos mais de 20 anos de história do projeto. Serão duas sessões mensais, sempre no segundo e no último sábado de cada mês.

Apesar de não contar com o calor do público presencial, as transmissões dirigidas por Sofia Federico e Kico Povoas prometem manter o clima de imprevisibilidade e improvisação que é a marca da JAM no MAM. Para isso, músicos convidados participarão das jam sessions para interagir com a Geleia Solar, banda base da JAM, a cada nova edição. A estreia desse sábado contará com a participação do pianista e arranjador Bira Marques, do trompetista Fernando Isaia e do percussionista Tiago Nunes tocando junto com Alexandre Vieira (baixo), Bruno Aranha (teclado), Fernando Miranda (trompete), Gabi Guedes (percussão), Ivan Huol (bateria), Jordi Amorim (guitarra), Lorena Martins (bateria), Lucas Decliê (sax), Matias Traut (trombone) e Rowney Scott (sax).

Para as próximas edições, músicos profissionais ou em formação que quiserem tocar – e trocar – com os músicos da JAM poderão passar uma DM para o Instagram da JAM (@jamnomam) ou escrever para o e-mail jamnomam@gmail.com, e uma triagem dos pedidos será feita levando em conta o calendário e a dinâmica de cada sessão.

JAM no MAM – Temporada 2021

Estreia: sábado (31), das 18h às 21h. Acesso livre pelo canal do Youtube da JAM no MAM

Datas da temporada:

31 de julho

14 e 28 de agosto

11 e 25 de setembro

09 e 30 de outubro

13 e 27 de novembro

11 de dezembro