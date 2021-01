Jam no MAM: o encontro agora é no YouTube

As sessões da JAM no MAM acontecem em todas as estações, mas no Verão elas ganham aquele plus do calor dos encontros num dos cartão postal de Salvador que a gente mais ama. Para quem anda com saudades, a boa notícia é a versão JAM na Rede com a Geleia Solar, que levará para o ambiente virtual os encontros musicais que celebram o jazz com sotaque baiano e que valorizam compositores da terra. Serão duas edições, neste sábado (30) e no dia 27 de fevereiro, das 18h às 20h, com transmissão no YouTube do projeto .

Um time de responsa se junta na estreia: Aline Falcão, André Becker, Bruno Aranha, Felipe Guedes, Gabi Guedes, Ivan Bastos, Ivan Huol, Joatan Nascimento, Lorena Martins, Matias Traut e Rowney Scott – que formam a Geleia Solar. Eles vão se encontrar no Pátio do Solar do Unhão pela primeira vez desde fevereiro do ano passado, quando realizaram a última edição do evento.

A banda vai tocar “ao lado” de uma plateia virtual formada por artistas convidados e fãs da JAM, que vão interagir em tempo real com os músicos, entre uma música e outra. Já o grande público terá livre acesso e poderá mandar recados através do chat. O projeto, contemplado pela Lei Aldir Blanc/ Secult, tem produção da Huol Criações e apoio do Museu de Arte Moderna da Bahia.

Contará com direção de Sofia Federico e Kiko Povoas, cenografia de Ray Vianna e luz de Luciano Reis. Após a transmissão, o vídeo ficará disponibilizado no Youtube. Neste sábado, das 18h às 20h, em www.youtube.com/jamnomam .