Jam no MAM retoma temporada no Solar do Unhão neste sábado (30)

A JAM no MAM retoma sua agenda neste sábado (30) no pátio do Solar do Unhão, com mais uma programação de jazz ao vivo onde mistura virtuose e imprevisibilidade para colocar a música instrumental baiana em primeiro plano.

Sem patrocinador oficial para essa temporada 2022, a JAM contará exclusivamente com sua bilheteria para viabilizar até dezembro uma edição mensal, com ingressos que variam de R$ 5 a R$ 40, vendidos em três lotes, exclusivamente através da plataforma Sympla.

O acesso do público ao pátio do Museu de Arte Moderna da Bahia vai acontecer a partir das 17h, para que as pessoas que chegam cedo possam curtir o pôr do sol antes dos primeiros acordes da noite.

Às 18h, a banda Geleia Solar começará a tocar, numa formação que conta com André Becker (sax alto e flauta), Bruno Aranha (piano), Gabi Guedes (percussão), Ivan Bastos (baixo), Ivan Huol (bateria), Lucas Decliê (sax), Matias Traut (trombone), Rowney Scott (sax tenor e sax soprano) e Tarcísio Santos (guitarra).

Para o público que vai comparecer, é importante lembrar que não haverá bilheteria presencial no local no dia do evento, já que a venda de ingressos para a JAM será realizada exclusivamente on-line.

Além disso, respeitando o decreto oficial que regulamenta as medidas de enfrentamento ao Coronavírus no Estado da Bahia, o acesso à jam session do sábado (30) acontecerá mediante a apresentação da Carteira de Vacinação (digital ou versão impressa) comprovando o ciclo vacinal obrigatório.

A JAM no MAM é um projeto da Huol Criações e tem direção artística do músico Ivan Huol.