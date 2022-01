Jamaica repete Abaixo de Zero nos Jogos de Inverno após 24 anos

Um clássico da Sessão da Tarde, Jamaica Abaixo de Zero terá uma continuação - ao menos na vida real. Assim como o famoso filme, o país terá uma equipe de trenó competindo no 4-man (quatro homens) do bobsled na próxima edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, quebrando um jejum de 24 anos.

Para quem nunca assistiu, o longa é baseado em uma história real, que aconteceu nos anos 1980. A Jamaica, que nunca havia participado do evento esportivo, decidiu explorar o fato de ser terra de famosos velocistas (vide Usain Bolt) e montar uma equipe de bobsled. O grupo superou o frio, além de trenós defasados, e conseguiu se classificar para os Jogos de Calgary, no Canadá, em 1988.

A equipe fez bonito e, na primeira de quatro descidas, conseguiu fazer tempos melhores que Portugal e Austrália. Mas, na última curva, o trenó tombou. O grupo terminou a prova caminhando até a linha de chegada, em uma imagem que entrou para a história - e, posteriormente, inspirou o filme.

Com investimento, a Jamaica voltou a outras três edições dos Jogos Olímpicos de Inverno, alcançando o 14º lugar em 1994. Mas a última participação aconteceu em 1998. Desde então, o país até participou do evento, mas no 2-man (dois homens) e no 2-woman (duas mulheres).

Assim, pela primeira vez na história, a Jamaica terá representantes em três provas do bobsled: o 4-man, o 2-man e o monobob feminino (trenó para uma pessoa, que estreia no programa). Ainda há chances de uma quarta disputa, já que a equipe do 2-woman ficou a um posto da vaga e aguarda realocações.

Os Jogos de Inverno de Pequim começam oficialmente no próximo dia 4 de fevereiro e seguirão até o dia 20 do mesmo mês. O Brasil terá 11 representantes no evento.