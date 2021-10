James Blunt dança 'Coração cachorro', mas diz que vai mandar 'dados bancários'

O astro pop James Blunt, autor da música 'Same mistake', usada como base para a construção do hit brasileiro 'Coração cachorro', postou um vídeo de um minuto dançando ao som do sucesso interpretado por Matheus Fernandes e Ávine Vinny.



No vídeo, publicado nesta terça-feira (26) no TikTok, o cantor inglês parabeniza pelo sucesso da música inspirada na sua, mas diz que "vai mandar os dados bancários”.

"Parabéns pelo número 1, caras! Vou mandar meus dados bancários em breve...", escreveu James Blunt na legenda do vídeo.

Lançada em 2007, 'Same Mistake' é uma balada melódica que fez bastante sucesso no Brasil, chegando a compor trilhas de telenovelas.Já a versão nacional faz sucesso agora em 2021 e atingiu o ranking TOP 58 do mundo no Spotify, Ávine comemorou o sucesso nas redes sociais.