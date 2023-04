James Gunn revela quantas cenas pós-créditos terá em Guardiões da Galáxia 3

Guardiões da Galáxia Vol. 3 é o próximo lançamento do MCU e muitos estão ansiosos para as cenas pós-créditos, pois nelas são reveladas os próximos passos das produções da Marvel. Guardiões da Galáxia Vol. 3 estreia em 5 de maio de 2023 nos cinemas.

James Gunn contou quantas cenas finais o longa estrelado por Chris Pratt terá. Em um post em seu Instagram, um dos fãs perguntou sobre e o diretor revelou: “Não há uma cena pós-crédito. Haverá duas".

Confira abaixo:

Além de Chris Pratt (Senhor das Estrelas) e Zoë Saldaña (Gamora), retornam para o elenco Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot), Bradley Cooper (Rocket), Karen Gillan (Nebulosa) e Pom Klementieff (Mantis). Entre as novidades, destaque para Will Poulter (As Crônicas de Nárnia) como Adam Warlock e Maria Bakalova (Borat 2) como a voz do cachorro Cosmo.

Veja o trailer: