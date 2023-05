Jamie Foxx faz 1ª postagem desde internação em abril: 'Me sinto abençoado'

O ator Jamie Foxx, que está internado em um hospital a quase um mês após sofrer uma "complicação médica", agradeceu o apoio que tem recebido em uma postagem em seu perfil no Instagram, feita na noite desta quarta-feira (3).

"Agradeço todo o amor! Me sinto abençoado", escreveu em uma imagem em inglês.

A postagem recebeu comentários de personalidades como Jeremy Renner, que sofreu um acidente com um veículo de remover neve, no início do ano, e quase perdeu a vida.

Primeira postagem de Jamie Foxx desde sua internação (reprodução Instagram)

Em 12 de abril, Corinne Foxx, filha do artista, divulgou que o pai estava se recuperando, mas não especificou o que teria acontecido exatamente. De acordo com o TMZ, o ator havia sido internado um dia antes.

"Queríamos compartilhar que meu pai, Jamie Foxx, teve uma complicação médica ontem", escreveu Corinne, na ocasião, em seu perfil no Instagram.

"Felizmente, devido à ação rápida e grande cuidado, ele já está a caminho da recuperação. Sabemos o quanto ele é amado e agradecemos suas orações. A família pede privacidade durante esse período", seguiu.

Ainda segundo o TMZ, Jamie Foxx segue sem receber alta e com sua exata condição de saúde mantida em segredo. E de acordo com uma fonte do site, amigos e familiares do ator estariam pedindo aos fãs orações e desejos de melhoras.

O site da revista "Variety" informou, recentemente, que o ator, de 55 anos, estava em Atlanta para as gravações do filme "Back in action", com Cameron Diaz e Glenn Close.

Foxx ganhou o Oscar de melhor ator pelo filme "Ray", em 2005, e também é conhecido por papeis em "Colateral", "Dreamgirls: Em busca de um sonho", "Django livre" e pelo vilão Electro, em "O espetacular Homem-Aranha 2: A ameaça de Electro".