Jamie Foxx será Mike Tyson em minissérie de Antoine Fuqua e Martin Scorsese

Jamie Foxx vai viver o boxeador Mike Tyson em uma minissérie dirigida por Antoine Fuqua (de Invasão à Casa Branca), com produção por Martin Scorsese. O projeto se chama apenas Tyson, e ainda não tem emissora ou plataforma de streaming definida.

A trama acompanhará toda a vida do boxeador. Sobre o projeto, o próprio Mike Tyson se mostrou bastante animado: “Faz tempo que quero contar minha história. Com a empolgação dos fãs pelo meu retorno aos ringues, agora parece ser a hora perfeita. Estou animado em colaborar com Martin, Antoine, Jamie e toda a equipe criativa, para entregar ao público uma série que não só captura minhas jornadas pessoais e profissionais, mas que também inspire e divirta.”

O roteiro do piloto foi escrito por Colin Preston, que agora trabalha no restante da temporada. Não há previsão de estreia para Tyson.

Oscarizado por interpretar Ray Charles, Jamie Foxx será o boxeador Mike Tyson (foto/divulgação)