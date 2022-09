Jammil retorna projeto Vamos Ver o Pôr do Sol, no Humaitá

A banda Jammil e Uma Noites vai comandar no domingo (25), a primeira edição desta temporada do projeto de sucesso Vamos Ver o Pôr do Sol, que acontece na Ponta do Humaitá. Este evento compõe a grade do Festival da Primavera, realizado pela prefeitura de Salvador.

Será a primeira vez que o vocalista Rafael Barreto estará à frente do show, que é gratuito, e que acontece há mais de cinco anos. “Vai ser uma emoção muito grande cantar pela primeira vez com o Jammil neste projeto e, com certeza, vamos cantar todos os sucessos do grupo”, conta Rafael.

Para o empresário do Jammil, Paulo Borges, a identidade da banda com a Ponta do Humaitá já virou uma marca registrada. “Este será o primeiro evento desta temporada, teremos mais durante o verão, agregando cada vez mais atividades para a população”, diz. O show do Jammil começa às 16h.

Serviço - Jammil em Vamos Ver o Pôr do Sol | domingo (25), 16h, na Ponta do Humaitá | Gratuito