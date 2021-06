Jane Santa Cruz leva religiões de matriz africana ao TCA

Nesta sexta (4), às 19h, o projeto TCA de Braços Abertos recebe o espetáculo Golpes no Ventre, que traz à tona reflexões sobre as experiências de vida de mulheres negras, num olhar que se aprofunda nos conhecimentos das religiões de matriz africana. O solo da atriz Jane Santa Cruz faz temporada no canal de YouTube do Teatro Castro Alves e poderá ser visto pelo público até o domingo (6).

Dois vídeos do espetáculo ficarão disponíveis: um deles possui tradução simultânea em libras e o outro audiodescrição, ampliando, assim, o alcance da obra. Com texto, direção e cenário assinados por Fernando Santana, Golpes no Ventre retrata a história de Bárbara, mulher negra que está dentro do útero, na indecisão de nascer por conta das histórias que ouve sua mãe contar, ao longo do tempo de gestação.

A atriz Zezé Motta e a Yalorixá Alda Vieira dão vida às vozes em off da mãe de Bárbara. A peça traça um paralelo direto com as religiões de matriz africana e explora a relação da protagonista com as divindades Iorubanas, como Yansã (responsável por conduzir os espíritos ao Òrun após a morte) e Oxum (responsável pela fecundação e fertilidade).

Serviço - Golpes no Ventre | sexta (4), 19h, a domingo (6) | canal do Teatro Castro Alves no YouTube