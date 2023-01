Janja critica condições do Alvorada: '[Lula] ficou desolado'

A socióloga Rosângela Lula da Silva, Janja, esposa do presidente Lula (PT), criticou o estado de conservação em que foram deixados móveis o objetos no Palácio do Alvorada e disse que o casal só irá se mudar após a realização de inventário completo. A fala da primeira-dama foi dada em entrevista à GloboNews.

"O que a gente percebe é a falta de cuidado, de manutenção... os pés dos móveis, que são de latão, não estão polidos. Os móveis não são os originais. A gente vai tentar recuperar isso", disse Janja.

Problemas encontrados, segundo Janja

Parte da madeira da sala de estar lascada

Infiltrações no teto

Piso de madeira de jacarandá com rachaduras

Vidros rachados

Poltrona de couro rasgada

Tapete com buracos

Arte sacra do século 19 deixada no chão

Segundo Janja, o marido ficou desolado ao encontrar a ex-residência. "Ele ficou um pouco desolado, porque ele morou 1 ano e pouco com a dona Marisa na Granja do Torto para fazer uma grande reforma e aí encontrar isso em dez anos".

Durante a visita, Janja também mostrou alguns equipamentos usados em transmissões ao vivo feitas pelo ex-presidente nas redes sociais.

Ainda na quinta-feira (5), a Polícia Federal conduziu uma varredura no Ministério da Justiça. O mesmo procedimento será feito no Alvorada. Por enquanto, Lula segue hospedado em um hotel em Brasília, sem previsão de data para a mudança.