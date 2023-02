Janja, Gil e Flora: a força politica do Expresso 2222

Em 2007, quando Jaques Wagner assumiu o governo da Bahia, o Camarote Expresso 2222 recebeu os governadores de Pernambuco Eduardo Campos e o do Rio de Janeiro Sergio Cabral. A repercussão foi nacional. Afinal, Gilberto Gil ainda era ministro da Cultura do Governo Lula, cargo que ocupou de 2003 a 2008. Passados 15 anos, quando o Carnaval voltou a ser realizado depois de dois anos interrompidos por causa da pandemia, eis que o Expresso 2222 voltou a ser o centro das atenções políticas.

A presença da primeira-dama do Brasil, Janja, mulher do presidente Lula, na folia baiana, sendo recepcionada pelo casal Gilberto e Flora Gil se transformou em assunto nacional. A imagem de Janja descontraída e curtindo o Carnaval de Salvador foi destaque em toda a imprensa. No dia em que a primeira-dama esteve no Camarote, no sábado, também marcaram presença a ex-primeira-dama da Bahia Fátima Mendonça, a deputada Olivia Santana e a ex-secretária de Cultura Arany Santana.

Marrom e Fátima Mendonça (Foto: Divulgação)

Quis o destino que nesse mesmo dia eu estivesse no Camarote. E, ao chegar, soube logo do buchicho. Fiquei conversando com amigos até que Flora Gil me chamou para ir com ela no andar superior. Até então eu imaginava que iria falar com Gil. Mas, ao chegar lá em cima, percebi que Janja estava presente na varanda, bem à vontade.

Até que ela veio falar com Flora e sentou-se ao meu lado. Imediatamente Flora me apresentou como jornalista, mas fez logo a ressalva: 'Antes de tudo, ele é amigo de Gil e da família, e se chama Marrom, apelido que foi dado pela cantora Alcione'.

Marrom e Janja (Foto: Divulgação)

Foi a senha para que eu puxasse uma conversa querendo saber se ela estava gostando da folia. Ela disse que sim, e eu, já me sentindo à vontade, perguntei: qual o seu signo? Sou de Virgem, respondeu Janja.

Logo em seguida começaram a chegar outras pessoas que pediram para tirar foto com ela, que atendeu gentilmente. Até que foi feita uma foto com Flora, Janja e eu pelo fotografo oficial de Lula, Ricardo Stuckert, que saiu em diversos sites.

Marrom, Janja e Flora (Foto: Ricardo Stuckert)