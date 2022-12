Japão consegue virada épica sobre a Espanha e vai às oitavas

O Japão é definitivamente o time da virada na Copa do Mundo do Catar. Depois de vencer a Alemanha na estreia, os asiáticos conseguiram uma virada surpreendente sobre a Espanha nesta quinta-feira (1º), venceu por 2x1 e avançou às oitavas de final como líder do grupo E, desbancando os alemães, que foram eliminados na primeira fase.

Líder da chave, a Espanha entrou em campo em situação considerada tranquila. Ainda no primeiro tempo, Morata aproveitou a bola cruzada na área e abriu o placar. Com a vantagem, os espanhóis abusaram da troca de passes, enquanto os japoneses apenas assistiam.

Se no primeiro tempo o Japão quase não incomodou a Espanha, na segunda etapa os japoneses precisaram de apenas nove minutos para chegar ao empate. Doan aproveitou a saída errada e soltou a bomba da entrada da área. O goleiro espanhol tocou na bola, mas não segurou.

Um minuto e meio depois, o Japão puxou rápido contra-ataque. A bola passou por todo mundo dentro da área, mas na risca da linha de fundo foi cruzada para trás e Tanaka mandou para as redes. O VAR entrou em ação para checar se a bola havia saído, mas o gol foi confirmado.

A virada colocava o Japão na liderança do grupo, com seis pontos. Para piorar, no outro jogo do grupo a Costa Rica virou pra cima da Alemanha, resultado que tirava a Espanha da zona de classificação.

A Espanha partiu para o ataque em busca do empate, mas encontrou o ferrolho japonês e teve muita dificuldade. O jogo teve emoção até o fim, mas os espanhóis não conseguiram mudar o placar e amargaram a primeira derrota no Mundial. A sorte é que no outro jogo a Alemanha virou para 4x2 e a Espanha conseguiu a classificação como segundo lugar do grupo.

Nas oitavas, o Japão enfrentará a Croácia. A Espanha medirá forças com o Marrocos.