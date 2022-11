Japão tem planos de conquistar título da Copa do Mundo até 2050

O Japão será campeão da Copa do Mundo até 2050. Ao menos, esse é o objetivo dos Samurais Azuis. O técnico Hajime Moriyasu revelou o plano e disse que, para conquistar o cobiçado título, a ideia é observar e aprender com as outras seleções do torneio.

"Temos o objetivo de vencer a Copa do Mundo até 2050. Para chegar a esse objetivo, precisamos aprender com outras seleções", afirmou, em entrevista coletiva nesta quarta-feira (30).

Um documento da Federação Japonesa de Futebol, de 2005, já havia mensurado esse mesmo plano. O objetivo era que a Copa do Mundo de 2050 fosse realizada no Japão, com os Samurais Azuis os campeões.

Por enquanto, a equipe tenta garantir vaga às oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo decisivo será contra a Espanha, nesta quinta-feira (1), às 16h, no estádio Internacional Khalifa. Segundo colocado do Grupo E, o Japão precisa vencer para avançar. Em caso de empate ou derrota, corre o risco de ser ultrapassado pela Alemanha, que enfrenta a Costa Rica na rodada.

Na coletiva, Moriyasu não escondeu o encantamento pela Fúria, mas disse estar confiante com a classificação. "O futebol da Espanha é um futebol muito consistente. Essa é a melhor coisa sobre o futebol espanhol. Sob o comando de Luís Henrique, eles têm dinamismo e técnica, é um grande time. É nossa opinião sobre Espanha", afirmou.

"Amanhã vai ser um jogo duro para nossos jogadores, mas temos que acreditar em nós mesmos. Temos um bom time e estamos prontos para vencer a Espanha e nos classificarmos", seguiu.

O Japão, aliás, tem uma das seleções mais técnicas em sua história, e nunca antes chegou a uma Copa do Mundo com uma equipe com tantos jogadores que atuam na Europa.

"Eu acho que Europa é o padrão de ouro do futebol. Taticamente são muito bons, as outras regiões se inspiram no futebol europeu e a gente está chegando perto. (...) Temos muito a aprender, e também estamos na Copa para isso", afirmou o treinador.