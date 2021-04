Japonês é preso após namorar 35 mulheres ao mesmo tempo para receber presentes

Takashi Miygawa atingiu o feito de namorar 35 mulheres ao mesmo tempo na região de Kansai, no Japão. O motivo da poligamia, no entanto, não era nada sentimental, mas comercial: ele queria receber presente de todas. A artimanha foi descoberta pelas autoridades e as desventuras amorosas do japonês o colocaram na prisão.

Para o golpe funcionar melhor, o 'Don Juan' dizia para cada uma das vítimas que fazia aniversário numa data diferente. Desta forma, ele garantia mais "recebido".

Takashi trabalhava numa empresa de marketing, onde conheceu a maior parte de suas conquistas. Em todo início de relacionamento, ele insinuava que queria algo sério, mostrando, inclusive, intenção de casar com elas.

A data real de nascimento dele era 13 de novembro e, como bom escorpiano, ele era ardiloso. Uma das garotas disse ter acreditado que ele fazia aniversário no dia 22 de fevereiro, outra afirmou ter ouvido que era em julho, enquanto uma terceira pensava ser em abril.

A casa dele caiu após uma das vítimas flagrar o esquema e entrar em contato com as outras. Juntas, elas criaram um "sindicato das trouxas" para acusar Takashi de fraude.

A polícia acatou a acusação, investigou o caso e decidiu prender o suspeito. De acordo com o site local SoraNews24, Takashi teria recebido de 100 mil ienes (cerca de R$ 5 mil) com presentes de aniversário, roupas e dinheiro dados a ele pelas mulheres enganadas.