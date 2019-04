Jaqueline agradece ajuda de repórter e carinho após desmaio

Bicampeã olímpica, Jaqueline está bem depois de desmaiar durante uma entrevista ao vivo para o SporTV na primeira partida da final da Superliga masculina de vôlei. Ela foi socorrida, passou por exames em um hospital de São Paulo e foi liberada sem nada de errado constatado. A atleta postou um vídeo para agradecer as mensagens de apoio que recebeu e também o apoio que recebeu da repórter Fabíola Andrade, que a segurou quando ela desfaleceu.

"Venho através desse vídeo agradecer a todas as mensagens que venho recebendo. Você que tirou um tempinho do seu dia tão corrido para me mandar uma mensagem. Muito obrigado de coração. Vim falar que estou bem. Eu tive uma síncope, não sei o que é isso na linguagem dos médicos, mas são desmaios repentinos que podem ser causados por "n" coisas. Eu estou em uma correria. Quem me conhece sabe que sou ligada nos 220V. Eu não paro mesmo. Estou correndo atrás dos meus objetivos. Sou mãe também, e agora o Murilo está na fase final da Superliga, então acaba que o cuidado em casa é redobrado", explicou Jaqueline.

Depois, ela falou direto para a jornalista."Fabiola, eu queria falar com você em especial. Essa musculação que você está fazendo aí fez efeito, porque você segurar uma pessoa de 1,86m, pesando 72kg, você amorteceu minha queda, minha parceira. Obrigada de todo coração. A todos que estiveram ali também me ajudando de uma certa maneira. Um beijo enorme para todos vocês", finaliza.

Jaqueline também esclareceu para os que especularam que ela não está grávida. O dia dela ontem foi corrido, já que acompanhou os desfiles do São Paulo Fashion Week e depois foi para a partida entre Sesi-SP e Taubaté. O calor do ginásio da Vila Leopoldina causou a síncope. O marido Murilo, que aguardava início do terceiro set, ajudou a socorrer Jaqueline. Depois, ele voltou para a quadra para ajudar o Sesi, que venceu por 3 a 0.

