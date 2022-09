Jarbas Homem de Mello diz que ninguém questionou ele ser pai pela 1ª vez aos 53

O ator Jarbas Homem de Mello, 53, e sua mulher, a também atriz Claudia Raia, 55, estão vivenciando reações opostas do público. Parte aprovou e parabenizou o casal pela gravidez, e outra revelou o machismo e o preconceito pelo fato de Claudia encarar a terceira gravidez aos 55 anos. Os dois estão juntos há dez anos e casados desde 2018 e anunciaram a novidade na semana passada (19) em vídeo no Instagram.

Em entrevista à revista GQ Brasil, ele comentou como está sendo a repercussão da gravidez inesperada, porém muito bem-vinda para o casal. "Foi maior do que eu esperava", confessa o artista recém-premiado como Melhor Ator de Musical no Prêmio Bibi Ferreira 2022, com o espetáculo Conserto para Dois.

Mãe de Enzo Celulari, 25, e Sophia Celulari, 19, Claudia Raia passou pelo processo de congelamento de óvulos poucos anos após iniciar o relacionamento com Jarbas. A atriz chegou a fazer tratamento, mas não deu certo. "[A gravidez] veio no momento ideal, estamos preparados. Eu e ela tivemos muita sorte. Nos encontramos no momento certo das nossas vidas", diz ele, realçando a onda de carinho que o casal recebeu.Com a gravidez descoberta na nona semana, o casal ainda não sabe o sexo do bebê.

Nem tudo, porém, tem sido gentileza por parte de opinião pública: "Sabíamos que ia ser um alvoroço. As pessoas não esperavam. Pensamos muito em como a gente ia anunciar. Nos preparamos para esse momento porque sabíamos que ia mexer com a cabeça das pessoas", completa.