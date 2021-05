Jardine convoca Gerson, Pedro e Claudinho para seleção olímpica

O técnico André Jardine convocou nesta sexta-feira (14) o volante Gerson e o atacante Pedro, do Flamengo, para a seleção brasileira olímpica. O meia-atacante Claudinho, eleito melhor jogador do último Brasileirão com a camisa do Red Bull Bragantino, também é um dos destaques da equipe.

Jardine chamou 23 jogadores para a próxima Data Fifa, entre 31 de maio e 8 de junho. O treinador deve utilizar a sequência de treinos para fazer os últimos testes e consolidar a equipe titular que representará o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que começarão no dia 23 de julho.

No entanto, eventuais amistosos da equipe ainda não foram agendados pela CBF. "Faltam alguns detalhes para os anúncios dos jogos, que estão bem encaminhados. Esperamos ter 100% de certeza das informações. E ainda estamos definindo a data final para a convocação da Olimpíada", afirmou o técnico. A lista precisa ser enviada até o dia 30 de junho.

A lista anunciada nesta sexta não conta com alguns jogadores que vinham sendo chamados com frequência, como Vinicius Junior e Richarlison. Eles e outros, como Renan Lodi, Éder Militão e Gabriel Barbosa, todos com idade para disputar a Olimpíada deste ano, ficaram de fora porque foram convocados por Tite para a seleção principal.

Somando as duas listas, o Flamengo é o time com mais jogadores convocados. Além de Gabriel, Tite chamou Everton Ribeiro. Jardine, por sua vez, conta com Pedro e Gerson. Por isso, a CBF anunciou logo após as convocações que "vai pedir ajustes" nos jogos do Flamengo pelo Brasileirão durante a próxima Data Fifa.

A "questão" do Flamengo foi explicada por Branco. O coordenador da base da seleção participou do seu primeiro evento na CBF após se recuperar das complicações da covid-19. Branco chegou a ser intubado e correu risco de morte. "Você é um exemplo para todos nós. É muito bom ter você de volta ao nosso lado", disse Jardine.

Confira abaixo a lista de jogadores convocados:

Goleiros: Cleiton (Red Bull Bragantino), Brenno (Grêmio) e Brazão (Oviedo);

Laterais: Gabriel Menino (Palmeiras), Emerson (Betis), Guilherme Arana (Atlético-MG), Abner (Athletico-PR);

Zagueiros: Gabriel (Arsenal), Luiz Felipe (Lazio), Ibañez (Roma), Nino (Fluminense);

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Lyon), Matheus Henrique (Grêmio), Reinier (Borussia Dortmund), Liziero (São Paulo), Gerson (Flamengo) e Claudinho (Red Bull Bragantino);

Atacantes: Antony (Ajax), Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Evanilson (Porto), Gabriel Martinelli (Arsenal) e Rodrygo (Real Madrid).