Jared Leto aparece irreconhecível no poster de House of Gucci

A MGM liberou nesta quinta (29) os novos pôsteres do filme House of Gucci. Nas imagens aparecem Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, além de Jared Leto, que surge irreconhecível.

O filme conta a história de como Patrizia Reggiani (Gaga), ex-mulher de Maurizio Gucci (Driver), planejou matar o marido, neto do renomado estilista Guccio Gucci. Salma Hayek interpretará Pina Auriemma, uma amiga vidente da protagonista que foi condenada a 26 anos de prisão após seu julgamento em 1998.

Com direção de Ridley Scott (Alien: O Oitavo Passageiro, Gladiador e da série Raised by Wolves, da HBO) , House of Gucci conta ainda com Jeremy Irons no elenco. O filme se baseará no livro escrito por Sara Gay Forden sobre o estilista, e foi adaptado por Roberto Bentivegna para o cinema. O lançamento está previsto para 24 de novembro de 2021.

O elenco de House of Gucci, novo filme de Ridley Scott (divulgação)