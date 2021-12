Jau antecipa Réveillon no Santo Antônio e convida Filipe Escandurras

Ainda não é Ano Novo, mas o pedido de Jau é para vestir branco na festa em que ele antecipa o Réveillon. O show, que tem como convidado o cantor e compositor Filipe Scandurras, acontece neste domingo (26), a partir das 16h, na área de eventos da Igreja do Santo Antônio Além do Carmo (Santo Antônio). O grupo CBX Samba Club faz a abertura. Os ingressos estão sendo vendidos através do Sympla, com 2º lote a R$ 100.

O evento obedece aos protocolos de segurança para evitar a disseminação do novo coronavírus; inclusive, será obrigatório a exibição do comprovante da carteirinha de vacinação na entrada. Uso de máscara é indispensável.

Autor de grandes sucessos do Olodum, como Canto ao Pescador e Jeito Faceiro, Jau teve suas composições gravadas por inúmeros artistas. Estrela Primeira, na voz de Netinho; A Camisa e o Botão, com Cláudia Leitte; Topo do Mundo, gravada por Daniela Mercury; Fanfarra, pelo Araketu. Com Pierre Onassis, ex-parceiro do Olodum, fundou o Afrodisíaco e emplacou dois grandes sucessos: Já É e Café Com Pão, que ficou conhecida como Vixe Mainha e acabou dando o novo nome da banda, no carnaval de 2006. Em carreria solo, Jau acaba de lançar Jau Ao Vivo, que está disponível nas plataformas com repertório de músicas inéditas e releituras do artista baiano.

Já Filipe Escandurras é cantor e compositor soteropolitano, dono das canções Lepo Lepo, Casal Raiz, Apaixonadinha, Dançando, que são interpretados por grandes nomes da música, como Ivete Sangalo, Luan Santana, Jorge e Mateus, Wesley Safadão, Claudia Leitte, Ferrugem. Com o projeto Escandurras in Samba, lançado em julho deste ano, o cantor mescla em seu repertório hits da atualidade de vários ritmos.

Serviço: Festa Venha de Branco, com Jau, Felipe Escandurras e CBX Samba Club | domingo (26), às 16h, na área de eventos da igreja do Santo Antônio Além do Carmo | Ingressos: Ingressos: R$ 100, à venda no Sympla e no local do evento | Outras informações: (71) 98121-6425