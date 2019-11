Jau comanda novo projeto musical no Quartel de Amaralina

Para celebrar a proximidade da estação mais quente do ano, o cantor e compositor Jau vai estrear um projeto que pretende reunir diversas linguagens artísticas aos finais das tardes de domingo. Batizado de Aquarela do Jau, o show estreia no dia 24 de novembro, a partir das 17h, no Mirante do Quartel de Amaralina. A festa será cercada de arte e leveza, decoração temática com muito colorido, exposição de quadros e artistas plásticos interagindo com o público.

Jau vai embalara noite com canções que marcaram sua carreira, além de presentear o público com um show surpreendente, trazendo uma releitura de “Aquarela”, em um cenário paradisíaco, com vista para um belo pôr-do-sol ao mar. Além de interpretar sucessos da música baiana, o artista promete receber convidados especiais e levar o público para um passeio por todas as cores da música.



Serviço

O QUÊ: Aquarela de Jau

QUANDO: 24 de novembro (domingo), às 17h

ONDE: Mirante do Quartel de Amaralina

QUANTO: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia)

Vendas exclusivas no Sympla e na Chez Cohen (Salvador Shopping)

Informações: (71) 98136-7184

Classificação: 16 anos

Realização: Jau, Diva Entretenimento e Conectar Produções