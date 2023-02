Jau e Adão Negro estão na última Terça da Benção antes do Carnaval

A última Terça da Benção antes do Carnaval será marcada pela presença de Jau e da banda Adão Negro. Nesta terça (7), a partir das 20h, no Largo da Tieta, Lucas di Fiori e Lazinho se despedem dos encontros de terça-feira do verão de 2023.

No local, os cantores apresentam também a canção aposta da temporada, Olodum na Avenida, que, com o refrão "vou descer de Olodum amor" e com a batida do afro do Pelô, vem conquistando o público,.

No Carnaval de 2023, o Olodum apresentará em seus desfiles o tema Tambores A Batida do Coração Caminhos da Eternidade. A ideia é fazer um resgate da história da utilização dos instrumentos percussivos, com foco nos tambores de Ghana e na cultura dos povos Ashanti, traçando um paralelo com a utilização desses instrumentos na contemporaneidade e a sua função ainda potente em reunir pessoas e comunicar através do toque.

Serviço - Benção do Olodum, com shows de Adão Negro e Jau | Terça (7), a partir das 20h, no Largo da Tieta, Pelourinho | Ingressos: R$ 100, à venda no local e na Bilheteria Digital.