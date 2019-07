Jau inicia projeto Baile da Rosa Branca

Ex-vocalista do Olodum e do Afrodisíaco, e com um currículo que inclui hits para vários artistas e bandas bianas, o cantor e compositor Jau estreia hoje, no Pestana Convento do Carmo, seu novo projeto, batizado de Baile da Rosa Branca.

Misturando novidades com canções que marcaram sua trajetória como Café com Pão, Com Carinho, Flores da Favela, Já É e Sandália de Couro, Jau faz um convite ao público para celebrar o amor e à poesia.

“Estou feliz demais por estar estreando esse trabalho agora. Sobretudo no Centro Histórico, no Convento do Carmo”, afirma Jau. Ele explica que o Baile da Rosa Branca nasce a partir de um poema, que declamava durante a releitura da música Telegrama, de Zeca Baleiro. “Eu queria ser uma rosa branca”, cantarola Jau.

Rosa Branca traz o clima praiano inspirado pelo amor, bem ao estilo do cantor. “A Rosa Branca é a verdadeira mistura de todas as cores, todos os amores e paixões, sintetizadas em uma única flor”, filosofa..

A canção, um pop-reggae suingado, já está disponível em todas as plataformas digitais e o clipe será lançado em breve no programa TVZ, no canal Multishow. O clipe foi gravado na Feira de São Joaquim, aproveitando todo o colorido e espontaniedade do local, e tem direção de Chico Kertész.

Sensorial

Para Jau, Rosa Branca é o fortalecimento da individualidade de cada um. “Cada um é lindo como se é. Aí a gente teve a ideia do baile. Fizemos a música, que está linda”, afirma. O cantor e compositor também comemora essa nova fase e diz estar muito confiante.

“Eu estou muito feliz por estar lançando esse novo show com envelopamento lindo com projeção de Led de Robério Mendonça. Tudo novo de novo. Felicidade renovada e a gente na lida”, pontuou o artista.

Aproveitando a beleza do prédio histórico, o evento aposta em uma cenografia e iluminação requintadas e oferecerá toda estrutura de serviço no belo e histórico hotel boutique da cidade.

“O Baile da Rosa Branca é uma experiência sensacional. Experiência de sentidos olfativo, auditivo, visual e sinestésica. Vamos ter uma exacerbação de condições cultural e artística com pernas de pau, pernaltas, poetisas e poetas declamando e músicos de rua.Vai ser sensacional”, promete Jau .

O local será decorado com rosas brancas, para garantir um visual e um cheiro bem diferenciado. A produção informa que quem quiser poderá ir vestido de branco ou rosa, para reverenciar a poesia e celebrar o amor.

Depois da estreia, Jau pretende seguir com o projeto, no próprio local ou no Museu de Arte Moderna, no Solar do Unhão. E também pretende realizar edições em outras capitais, sobretudo no Verão. O projeto tem produção assinada pelo próprio Jau, Diva Entretenimento e Faro Fino.

No show, Jau também promete repassar bons momentos de sua carreira, iniciada no Olodum em 1988. Com Pierre Onassis, parceiro dos tempos do Olodum, ele criou em 2005 o Afrodisíaco, que teve sucesso meteórico e depois mudou de nome para Vixe Mainha.