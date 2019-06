Jay-Z se torna o primeiro rapper bilionário, diz revista

O rapper, compositor e empresário Jay-Z é agora o primeiro cantor de hip hop a se tornar bilionário, segundo a revista Forbes. Shawn Carter, nome de batismo, tem 49 anos e possui um império diversificado: o serviço de streaming musical Tidal, negócios de bebidas alcoólicas, arte, imóveis e participação em empresas (US$ 70 milhões em ações da Uber, por exemplo).

Antes de entrar para o mundo da música e montar sua própria gravadora em 1996, Jay-Z chegou a morar nos projetos habitacionais do Brooklyn e traficou drogas na juventude. Ele se tornou o artista de hip hop mais rico do mundo em 2018. Na época, o principal impulsionador foi o investimento na marca de champanhe de luxo Armand de Brignac e no conhaque D’Usse.