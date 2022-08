JcBlack começa a pavimentar caminho para novo álbum com clipe; assista

O Trap a cada dia vem ganhando destaque no cenário musical nacional, abordando diversos temas do cotidiano de jovens da periferia de todo o Brasil. E é dentro dessa perspectiva que o trapper baiano, JcBlack lança nesta quinta-feira (18) seu novo single “Reunião no Privê” nas principais plataformas digitais e clipe no YouTube.

A faixa colaborativa conta com a participação de Drew Emici e produção de Neytxn. E o clipe tem direção de Diego Trindade e Rezzende.

“Essa música traz um eu mais festeiro, apesar de ter começado a frequentar festas recentemente. Eu tinha tanta vontade que acabei imaginando esse alter ego que quer curtir sem limites”, ressalta o compositor, JcBlack, que tem apenas 16 anos de idade.

O instrumental para a música vem de referências havaianas, trazendo consigo uma vibe de pool party, construindo uma atmosfera mais festeira e animada ao som. Tudo isso alinhado com o beat característico do Trap que dá o tom e conduz a faixa de início ao fim.

“Me lembro como se fosse hoje quando compus a letra. Eu e Drew já estávamos na terceira versão da faixa quando decidimos tentar mais uma vez e eu estava querendo algo para animar o público, algo viciante. Essa última versão veio como um freestyle quando o som estava nas alturas em casa e só construí a letra”, comentou o artista.

Com Reunião no Privê, JcBlack pavimenta e prepara o seu primeiro álbum intitulado Alter Ego, que será lançado ainda em 2022. Esse trabalho conta com 7 faixas no total e vão narrar as vivências, amores perdidos e um desabafo consigo mesmo.