Jeam lamenta derrota do Jacuipense, mas exalta campanha: 'Cabeça erguida'

O Jacuipense poderia ter conquistado seu primeiro título do Campeonato Baiano. Após o empate em 1x1 com o Bahia na ida, em Riachão de Jacuípe, qualquer vitória daria ao time o inédito troféu. Mas o Esquadrão se impôs dentro de casa, na Arena Fonte Nova, ganhou por 3x0 e ficou com sua 50ª taça.

Foi o segundo vice seguido do Leão do Sisal no Baianão. Ano passado, o clube também alcançou a decisão, mas viu o Atlético de Alagoinhas se tornar bicampeão. Um dos goleadores do Jacuipense no torneio, com cinco gols, Jeam lamentou a derrota na final, mas fez questão de exaltar a campanha do seu time.

"A gente fica triste, queria muito ser campeão. Mas fica feliz pela campanha que a gente fez. A gente sabe que o Bahia é uma grande equipe, sabia da dificuldade de jogar aqui, com essa torcida empurrando eles o tempo todo. A gente sai de cabeça erguida. Não é demérito perder para o Bahia aqui na Fonte Nova. A gente fica feliz pela nossa campanha. É levantar a cabeça agora e pensar no Brasileiro [Série D]", afirmou, em entrevista à TVE.