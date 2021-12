Jean pede desculpas após 'vapo', mas é criticado pelo treinador

Após se envolver em mais uma polêmica, o goleiro Jean tem seu futuro no Cerro Porteño em risco. O jogador foi expulso ainda no aquecimento do clássico contra o Olímpia, após fazer um gesto ofensivo à torcida rival. Depois da partida, realizada no último domingo (12), o técnico Francisco Arce disparou contra o arqueiro.

"Ele se deixou levar. Cometeu um grave erro. Um erro que creio que um pedido de desculpas não soluciona, por isso mesmo não deixamos que ele fizesse isso no vestiário com seus companheiros", disse.

"Tem coisas que ele tem que mudar na sua forma de atuar porque podem servir no Brasil ou em outro lugar, mas não funciona aqui porque o árbitro também reage de forma diferente aqui em relação ao que ele está acostumado", continuou.

La insólita e irresponsable expulsión de Jean Fernandes antes del inicio del partido entre #Olimpia y #Cerro por la Supercopa Paraguay. #VersusRadio | @Universo970py. pic.twitter.com/W0fCQMsHbw — Juan Coronel (@juanracoronel) December 12, 2021

O técnico ainda colocou em xeque a permanência definitiva do goleiro, de 26 anos, junto ao São Paulo. Jean está emprestado ao Cerro Porteño para a atual temporada, e já havia um acordo entre os clubes para que o time paraguaio comprasse o jogador por 1,1 milhão de dólares (R$ 6,2 milhões), segundo o ge.

"Veremos como isso se resolverá no futuro com o parecer e as determinações da diretoria e também se continuamos [com a negociação]", completou. O jogo, válido pela final da Supercopa do Paraguai, terminou com derrota do Cerro Porteño por 3x1.

Jean, aliás, pediu desculpas pelo gesto. Em um comunicado através da sua assessoria, o goleiro alegou que fez um 'vapo', que ficou famoso no Brasil através do volante Gerson, ex-Flamengo e atualmente no Olympique de Marseille, da França.

"Gostaria de deixar claro que em nenhum momento fiz ameaça ou gesto ofensivo aos torcedores do Olimpia. O que fiz foi apenas um gesto muito comum no futebol brasileiro muito utilizado pelo Gerson, ex-jogador do Flamengo, que comemorava os gols fazendo "Vapo-Vapo". A torcida do Olimpia estava jogando bombas, sinalizadores e garrafas de refrigerante em mim e fiz o gesto do "Vapo", mas sem intenção alguma de criar algum tipo de mensagem em tom de ameaça a eles", diz a nota.

"Infelizmente o VAR e o árbitro interpretaram aquilo de maneira errada e optaram por me expulsar, mesmo eu tentando explicar que eles tinham entendido errado", prossegue o comunicado.

"Respeito todos os torcedores de todos os clubes e jamais faria algo relacionado ao que estão falando. Aproveito para pedir desculpas e dizer que fica o aprendizado para não fazer mais nenhum tipo de gesto ou sinal mesmo sendo atacado com objetos e bombas dentro do campo", finaliza.

Revelado pelo Bahia, Jean foi contratado em 2018 pelo São Paulo por cerca de R$ 9,8 milhões.

No fim de de 2019, o goleiro foi preso nos Estados Unidos após sua então esposa, Milena Bemfica, o acusar de agressão. Na época, eles passavam férias em Orlando com as duas filhas. Em janeiro do ano passado, a promotoria do Estado da Flórida solicitou à Justiça que o caso fosse arquivado.

Em 2020, o jogador defendeu o Atlético-GO, somando 46 jogos e anotando seis gols.