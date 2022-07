Jeferson Tenório participa de dois eventos em Salvador

O escritor gaúcho Jeferson Tenório participa quarta-feira (20), em Salvador, de bate-papo na Livraria LDM do Shopping Bela Vista, às 19h. Ele conversa com o jornalista Renato Cordeiro e fala sobre o livro O Avesso da Pele (Companhia das Letras), premiado pelo Jabuti 2021 como melhor romance. Depois, fará sessão de autógrafos do trabalho.

Desde que foi lançado, O Avesso da Pele tem colhido ótimas críticas para sua trama que fala sobre identidade e as complexas relações raciais no país, marcadas pela violência e discriminações. No livro, o escritor narra a história de Pedro, que, após a morte do pai, assassinado numa desastrosa abordagem policial, sai em busca de resgatar o passado da família e refazer os caminhos paternos.

Com uma narrativa sensível e por vezes brutal, Jeferson Tenório traz à superfície um país marcado pelo racismo e por um sistema educacional falido, e um denso relato sobre as relações entre pais e filhos. O evento também pode ser acompanhado através do Instagram da livraria.

Na sexta (22), às 19h, Tenório participa de outro evento em Salvador: ele a escritora e filósofa Djamila Ribeiro falam sobre suas trajetórias literárias, o impacto delas na formação de leitores, bem como sobre os marcadores sociais que atravessam essas produções e formam novos leitores no contexto contemporâneo.

O evento tem como tema Literatura e Transversalidades e é promovido pela Companhia na Educação – núcleo dedicado a apoiar educadores do Grupo Companhia das Letras, com apoio da Livraria LDM e da Uneb. A mediação do bate- papo ficará por conta da educadora e escritora Ana Fátima Cruz dos Santos.

O evento acontece presencialmente no Teatro da Uneb, no Cabula, mas já está com as inscrições esgotadas. Mas quem quiser acompanhar pode assistir ao vivo através do YouTube Companhia na Educação e da TV Uneb. Livraria LDM do Shopping Bela Vista. Hoje, às 19h.