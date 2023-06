Jeff Machado estava carente após relacionamento abusivo: 'Vítima perfeita'

Jeff Machado era a "vítima perfeita", analisou a delegada Elen Souto, responsável por investigar a morte do ator. Ele não tinha conhecimento do meio artístico e estava carente de atenção após sair de um relacionamento abusivo que durou três anos. Principal suspeito do crime, Bruno Rodrigues foi preso nesta quinta-feira (15).

Em entrevista ao podcast "Desenrola, Rio", do g1, Elen detalhou as investigações do caso. Segundo ela, o crime foi "pensado nos mínimos detalhes" e teve como alvo alguém com o sonho em ter uma carreira como ator.

"Ele (Jeff) é um rapaz que não tem um conhecimento no meio artístico, um rapaz de outra área, vindo de outro estado: uma vítima perfeita. Sozinho no Rio de Janeiro, sem o conhecimento nesse meio, até para maldar que não existe venda de vaga em novela. Se ele tivesse esse conhecimento, talvez soubesse que essa entrada seria inviável", detalha a delegada, que soma a esse fato outro fator de vulnerabilidade.

"O Jeff estava saindo de um relacionamento de três anos, extremamente abusivo. Ele era uma pessoa extremamente carente de relacionamento, de receber atenção. Ele estava vindo com esse trauma e conhece esse rapaz (Bruno). Estava muito abalado, foi uma relação que mexeu muito com ele."

Entenda o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone dentro da própria casa. O corpo foi colocado dentro de um baú e levada para uma casa alugada no Rio de Janeiro.

O baú foi concretado no piso dessa casa, onde acabou sendo encontrado em maio. Segundo a polícia, Bruno matou Jeff e contou com a ajuda do garoto de programa Jeander Vinícius para esconder o corpo.

Em depoimento prestado à polícia na semana passada logo depois de ser preso, Jeander contou que esteve com Bruno na casa de Jeff no dia do crime supostamente para gravar um filme erótico.

Ao chegarem na casa de Jeff, Bruno teria se oferecido para fazer um suco. Jeff reclamou que o suco estaria amargo, indicando que o ator pode ter sido dopado antes do crime. Jeander contou que foi tomar banho para iniciar as filmagens e, quando voltou, Jeff já estaria morto.

O crime teria ocorrido no fim de janeiro.